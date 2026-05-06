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Wohnquartier En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36048
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

Über den Komplex

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Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Theaters, in der Nähe von Kikar HaMedina und Yarkon Park. Hier ist ein schönes Projekt mit luxuriösen Innen- und Außendiensten, mit einer Auswahl von Wohnungen von 2 Zimmern bis Penthouse, mit Meerblick.

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Tel-Aviv, Israel
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