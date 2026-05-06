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Wohnquartier Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36065
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

Über den Komplex

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Im Herzen von Rothschild in einem außergewöhnlichen Gebäude nach der Renovierung. Hochgeschoss mit Aufzug. 2 helle und sehr gut eingerichtete Zimmer + Balkon. Perfekt für einen Fuß in die Erde.

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Tel-Aviv, Israel
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