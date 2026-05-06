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Wohnquartier A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Chadera, Israel
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ID: 36018
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera von Rachel Benguiguigui bietet Ihnen ein neues exklusives: eine kürzliche 4-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum von Hadera, im gesuchten SOHO-Projekt! Eigenschaften: - Ein 4-Zimmer-Wohnung (3 Schlafzimmer) von 107 m2 - Ja. Im 4. Stock mit Shabbat Aufzug - Ein schöner Wohnraum mit Blick auf ein sonniges Mirapeset von etwa 12 m2 - Eine schöne moderne und Designküche mit viel Stauraum offen für das Wohnzimmer - Eine Master-Suite mit eigenem Bad - 2 weitere Kinderzimmer mit einem mamad - Ja. Insgesamt: 2 Badezimmer und 2 Toiletten - Klimaanlage, Home Automation System - Ja. Zusätzlich: ein privater Keller - Tiefgarage! Die Wohnung befindet sich in einer sehr hochstehenden Residenz, mit einem privaten Außenbereich, einer großen, luxuriösen Lobby und einem voll ausgestatteten Fitnessraum! Was ist mit seiner Lage? Ideal! Oberhalb des Francophons Beth Habad, der französischen Bäckerei "Le Moulin Doré", nur wenige Gehminuten vom Einkaufszentrum Mixx, den Gängen, den Bussen, etwa 10/15 Autominuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein sehr hochwertiges Produkt! Ein ausgezeichnetes Produkt für Heim- oder Mietinvestitionen! Schnell zu ergreifen! Worauf wartest du? Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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