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Wohnquartier Maison privative avec piscine

Tel-Aviv, Israel
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$2,28M
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ID: 36356
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mizan, 14

Über den Komplex

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Privathaus von 160m2 Wohnfläche auf 250m2 Land. Schwimmbad und Garten. Keine Arbeit geplant. Perfekt für eine Familie. Hochwertige Wohnanlage.

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Tel-Aviv, Israel
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