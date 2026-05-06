  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Chadera, Israel
von
$2,29M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36012
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2 - 17. Stock von 19 - Ausgezeichnete Terrasse von 40 m2 - Voller Blick auf den Ecopark - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer - Ja. Eine elegante, maßgeschneiderte Küche - Drei schöne Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine Master-Suite mit integriertem Ankleideraum - 2 Badezimmer, 2 Toiletten - Chabat Lift - Klimaanlage, elektrische Rollläden - Höhle, Parkplatz In der Nähe des Einkaufszentrums, der Schulen und des schnellen Zugangs zu den Straßen 2, 4 und 6. Wie auch immer, ein kleines Juwel zu einem unglaublichen Preis! Für weitere Informationen: Ra'hel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,80M
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$608,400
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$11,90M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$936,936
Sie sehen gerade
Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$2,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Wohnviertel Rez de chaussee 4 pieces
Aschkelon, Israel
von
$726,700
Erdgeschoss 4 Zimmer mit einem geräumigen Garten nach Westen. Kleines 4-stöckiges Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,33M
Hochrangiger Wohnturm im Herzen von Tel Aviv. 153m2 Wohnfläche + 14m2 Terrasse mit Meerblick. 2 Keller + 2 Parkplätze. Sportraum, Schwimmbad, Wache 24 Stunden am Tag. Sehr hochwertige Oberflächen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,27M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen