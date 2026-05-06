Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

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Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks!
Eigenschaften:
- Fläche von 105 m2
- 17. Stock von 19
- Ausgezeichnete Terrasse von 40 m2
- Voller Blick auf den Ecopark
- Ein geräumiges und helles Wohnzimmer
- Ja. Eine elegante, maßgeschneiderte Küche
- Drei schöne Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine Master-Suite mit integriertem Ankleideraum
- 2 Badezimmer, 2 Toiletten
- Chabat Lift
- Klimaanlage, elektrische Rollläden
- Höhle, Parkplatz
In der Nähe des Einkaufszentrums, der Schulen und des schnellen Zugangs zu den Straßen 2, 4 und 6.
Wie auch immer, ein kleines Juwel zu einem unglaublichen Preis!
Für weitere Informationen:
Ra'hel Benguigui,
Ihr Immobilienmakler,
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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