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Wohnquartier Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel

Chadera, Israel
von
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ID: 35730
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

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