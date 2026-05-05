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Wohnquartier Vue sur la mer

Naharija, Israel
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$760,500
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ID: 36470
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

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Akhziv — Superb 5 Zimmer zum Verkauf Blick auf das Meer 125 m2 + Terrasse 20 m2 (Seeblick) Aufzug • Parkplatz • Mamad

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Naharija, Israel
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