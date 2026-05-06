  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israel
von
$5,61M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35739
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 30

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street Ecke) Außerordentliche Waren Helle 2-Zimmer-Wohnung renoviert mit optimaler Anordnung! 64 m2 Wohnfläche + 4 m2 Sonnenterrasse Zweiter Stock In einem luxuriösen Gebäude mit Aufzug! Das Apartment verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett, ein geräumiges Badezimmer, einen Waschraum und eine voll ausgestattete Küche. Zimmerei und benutzerdefinierte Parkett in der gesamten Wohnung. Kommt voll möbliert! Orientierung: Süd und West Parkplatz in der Residenz Speicherplatz von 11 m2 (bedienbar mit Aufzug)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$595,000
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$595,000
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,86M
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,96M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$5,61M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,09M
Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über Privatparkplätze und einen Keller. Das Hotel liegt im 3. Sto…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$561,000
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Aschdod, Israel
von
$1,70M
Zum Verkauf Wohnung 3 Zimmer Bezirk Hey Standort Neues Gebäude mit Aufzug Sehr gut zu investieren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen