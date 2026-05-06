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Wohnquartier Projet de qualite

Jerusalem, Israel
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ID: 35850
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tabaliya

Über den Komplex

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Projekt von Adéret Jerusalem Das Adéret Jerusalem-Projekt liegt im Herzen der neuen Nachbarschaft von Givat HaMatos und bietet eine seltene Gelegenheit, in einem modernen und familiären Umfeld in Jerusalem zu leben. Es ist das erste Projekt in der Gegend gebaut, Symbol für die Erneuerung und Vision dieser neuen Nachbarschaft. Adéret Jerusalem basiert auf den Werten der Gemeinschaft, Toleranz, Verwurzelung und Vitalität für eine israelische, zionistische und zeitgenössische Lebenserfahrung.

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