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Wohnquartier Appartement de 3 pieces quartier gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36284
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

Über den Komplex

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In einem Neubau in der Nähe von Gordon Beach. 2-Zimmer-Wohnung mit Mamad. 1. Stock mit Aufzug. Parkplatz inbegriffen.

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Tel-Aviv, Israel
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