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Wohnquartier Superbe cottage

Tel Mond, Israel
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ID: 35547
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Tel Mond
  • Adresse
    HaDekel

Über den Komplex

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Im Herzen der schicken Vororte von Natanya und Raanana, zentral und pastoral, Cottage 5.5 Zimmer, komplett renoviert! Großer Garten, ruhig im Rücken. Grundstück ca. 230 m2, gebaut 150 m2 Private miklat.

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Tel Mond, Israel
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