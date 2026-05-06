  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement au centre ville a louer jerusalem

Wohnquartier Appartement au centre ville a louer jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$15,000
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36031
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Hamaalot – Innenstadt Kleine zentrale Straße im Herzen des Stadtzentrums Wohnung im 3. Stock von 5 Aufzug Keine Parkplätze 4 m2 Balkon 4 Stück – 120 m2 3 Toiletten 2 Badezimmer Voll möblierter Hochstand Unabhängige Klimaanlage in jedem Zimmer Bodenheizung

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Haifa, Israel
von
$403,910
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$7,63M
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,31M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement au centre ville a louer jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$15,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Ra’anana, Israel
von
$8,700
Downtown. Neues Gebäude. 4 Zimmer nie bewohnt. Fünfter Stock. Sehr hell. Parkplatz. Verfügbar ab Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Alle anzeigen Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$4,59M
BZH Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨Träumen Sie von einem neuen Haus, von hohem Stand, ohne Arbeit und perfekt für Ihre Familie? BH, hier ist sie! ✨ Haus mit 6 Zimmern (165 m2) ✨ Haus als neu – nur 3 Jahre! ✨ Gelegen in der sehr beli…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Zum Verkauf, im alten Norden von Tel-Aviv, nur wenige Schritte vom Meer und dem Hilton Strand, außergewöhnliches Penthouse mit sehr hohem Stehen mit herrlichem Meerblick. Mit einer Fläche von ca. 300 m2 (Duplex), erweitert um 178 m2 Terrassen, bietet dieses seltene Anwesen spektakuläre Menge…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen