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Wohnquartier Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36381
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaDekel

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Schöne Wohnung zum Verkauf in Ashdod 5 Zimmer in 4 umgewandelt, in Luxusresidenz mit Concierge 24/24, Fitnessraum, 4 Aufzüge einschließlich eines von Shabat. Ferienwohnung 150 m2 und 16 m2 Terrasse mit Meerblick. Keller 9m2, High-End-Materialien, Klimaanlage, Parkplatz und 2 Stufen vom Strand

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