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Wohnquartier Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35680
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Prof Schorr, 11

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Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Professor Shor Street In einem neuen Immobilienprogramm unterschrieben Adam Shuster Geräumige 4-Zimmer-Wohnung Wohnfläche von 98 m2 + Sonnenterrasse von 12 m2! 4. Stock (Gebäude mit 2 Aufzügen) Die Wohnung ist dank ihrer großen Fenster sehr hell. Renovierte Küche. Die Wohnung mit Blick auf die ruhige Epstein Gasse. Orientierung: Osten und Norden. Privater Parkplatz. Tiefgarage. Keller von 4 m2.

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Tel-Aviv, Israel
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