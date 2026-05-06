  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$6,34M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35673
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusives Projekt auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, kombiniert lokalen Charme und modernes Stehen. Regie Gorel und entworfen von Lior Ben Dov Architects, mit einem hohen Niveau an Anforderungen und Ausführungen. Schlüsselmerkmale: Elegante Architektur und optimierte Pläne Geräumige Apartments mit Terrassen Mamad in jeder Einheit Intimiertes Projekt mit Prämienvorteilen Typologien: *3 und 4 Stück *Garden Ferienwohnung * Penthouse mit privatem Dach und Pool Außergewöhnliche Lage: Zu Fuß von Rothschild, Carmel Market (150 m), dem Meer und den Orten des Lebens Nächster Start Flexible Zahlung Zusammenfassend: ein seltenes, ultra-zentrales Projekt mit Premium-Positionierung und starkem Erbepotenzial.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jerusalem mamilla david village
Jerusalem, Israel
von
$4,73M
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$11,50M
Wohnviertel Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Aschkelon, Israel
von
$629,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,34M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$884,000
a Agamim, Penthouse 5 Zimmer mit 130 m2 Wohnfläche + 70 m2 Terrasse. kleines Gebäude mit 2 Besitzern zu machen. sehr investierte Penthouse, Pergola von 60 m2 komplett elektrisch. Keller und 2 Parkplätze. sehr nettes Geschäft
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,56M
Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 (5 Zimmer originell, Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und zu geringeren Kosten zu machen), Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Chadera, Israel
von
$2,53M
Mardochee Khayat bietet Ihnen, in einem neuen Projekt in einer der besten Viertel von Hadera zu leben. Die Konstruktion mit architektonischem Design bietet Ihnen, in einem Komplex von zwei Gebäuden am Fuß einer kommerziellen Galerie zu leben, wo schöne Schilder anwesend sein werden. Sie woll…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen