  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalem, Israel
von
$3,143
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36120
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Schöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 111 m2, mit 11 m2 Terrasse. Ein echtes Juwel mit High-End-Services: • Separate und voll ausgestattete Küche • Starkes Zimmer (Mamad) • Master Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Einreise Anfang April

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,89M
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$479,960
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,40M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,71M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$3,143
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$479,960
In der Nachbarschaft von Neot Ashkelon, 4 Zimmer gemietet 3800 NIS zu ergreifen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$811,200
Das Apartment liegt an der Moshe Dayan gegenüber dem Ashdod Yam Park und dem Meer, besonders geräumig und hell. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, 2 Schritte von allem : Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Wohnviertel Projet immobilier dexception a ashkelon
Aschkelon, Israel
von
$574,262
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen