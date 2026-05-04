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Wohnquartier Face au lac

Aschkelon, Israel
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ID: 35511
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

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Frontline Wohnung gegenüber dem See mit Balkon Soccah Ausgezeichnete 4-Zimmer-Wohnung, geräumig und hell, bietet ungehinderte Aussicht. Charmantes Gebäude von 4 Etagen Zentrale und individuelle Klimaanlage in jedem Zimmer Nebenabstellplatz, Privatparkplatz

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Aschkelon, Israel
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