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Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
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$634,000
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ID: 35076
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

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BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

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