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Wohnquartier Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Netanja, Israel
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ID: 34950
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Deganya, 71

Über den Komplex

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Dieses Haus passt nicht jedem. Es ist ideal für diejenigen, die ein echtes Zuhause suchen, eine warme und friedliche Atmosphäre. Geräumig und hell, dieses zweifamilienhaus befindet sich in einem ruhigen toten Ende in Kiryat Hasharon. Mit einer Fläche von 264 m2 ist es auf einem Grundstück von ca. 295 m2 mit einem Garten mit Obstbäumen gebaut. Baujahr 2011 und in ausgezeichnetem Zustand. Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Wohnzimmer mit hohen Decken, Buchtfenster und funktionellem Kamin. Der Kamin, eine echte Wärmequelle, schafft eine warme und freundliche Atmosphäre im Winter. Geräumige Küche und Wohnzimmer für Gäste. Im Obergeschoss befinden sich vier Schlafzimmer mit einer Master-Suite. Zwei Schlafzimmer mit Zugang zu einem Balkon. Insgesamt drei Badezimmer im Haupthaus. Im Keller, eine separate Wohnung mit Küche, Bad und zwei Toiletten. Kammern Ideal für Familienangehörige oder Alleinstehende Das Haus befindet sich in einem gesuchten Viertel, beliebt bei Familien und Techniker In der Nähe von Schulen, Park, Stadtsportzentrum und Stadion Einfacher und schneller Zugang zum Highway 2 und ca. 15 Minuten mit dem Auto vom Meer Dieses Haus des Charakters ist für diejenigen, die Qualität des Lebens, Raum und Privatsphäre suchen Es ist kein Standardhaus und es wird nicht jedem passen

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Netanja, Israel
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