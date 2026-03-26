  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand grand duplex rue calme

Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand grand duplex rue calme

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$3,292
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35043
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Adresse
    Berl Katznelson, 26 24

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Große Duplex 190 m2. Ebene 1 sehr großes Wohnzimmer . Küche . 2 Schlafzimmer. mamad 2 Badezimmer. Ebene 2 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und Spiele/Television Ecke Aufzug und Parkplatz

Standort auf der Karte

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Affaire en or
Jerusalem, Israel
von
$695,970
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$11,21M
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel A vendre appartement 4 piEces A kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$771,210
Sie sehen gerade
Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand grand duplex rue calme
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$3,292
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse proche baka
Wohnviertel Penthouse proche baka
Jerusalem, Israel
von
$2,98M
Proche Baka. Penthouse 206m² + terrasse 50m², salle de sport, cave, ascenseur Shabbat, parking. 9 500 000 sh. Livraison dans 3 ans
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
8.5-Stück Cottage mit großem Potenzial. Vor einem Park. Eine Straße. Ruhige Nachbarschaft. Großer Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen