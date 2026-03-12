  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Jerusalem, Israel
$1,44M
ID: 34928
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

Über den Komplex

Kleines Gebäude mit nur 6 Einwohnern, Aufzug und Privatparkplatz. Ferienwohnung 4 Zimmer – 100 m2 mit Terrasse von 56 m2 und privatem Garten von 96 m2 im Cadastre (Tabou). 3 Orientierungen, großes helles Wohnzimmer mit großer Küche, 3 Toiletten, Mamad Zimmer, Master-Suite mit Duschbad, Klimaanlage. ?? 2 Parkplätze Darüber hinaus verfügt die Wohnung über eine unabhängige Einheit von ca. 35 m2 (2.5 Zimmer) mit Dusche und Küche. Direkter Zugang vom Garten zur Einheit. ⚠️ Wohnung zu renovieren teilweise

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Penthouse near baka
Jerusalem, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
von
$3,54M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Sie sehen gerade
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$846,450
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
von
$924,825
Heute eine Wohnung von 3,5 Zimmern befindet sich im 1. Stock. In 4 bis 5 Jahren wird das Gebäude zerstört und wieder aufgebaut werden Sie profitieren von 30 m2 zusätzliche .d ein Stockwerk erhöht von einer Terrasse von 12 m2 von einem Parkplatz und einem Keller. eine reale Gelegenheit des Mehrwerts
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$511,005
schöne 4 Zimmer im kleinen Gebäude im Zentrum im neve adarim Bezirk, 3. Stock auf 5, Terrasse soucca, nicht zu verpassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
