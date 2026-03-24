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Wohnquartier Centre ville amp jardin privE 4 pieces standing a mishkenot hauma

Jerusalem, Israel
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ID: 35030
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Abba Eban, 16

Über den Komplex

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Diese 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss, bestehend aus drei Schlafzimmern, wurde komplett renoviert und verfügt über einen hohen Stand, bereit zu bewegen. Der Innenraum von ca. 110 m2 öffnet sich auf einen privaten Garten von 100 m2 und bietet einen echten Wohnraum im Freien im Stadtzentrum. Die Wohnung ist ausgestattet und besteht aus einem großen Wohnzimmer, einer ausgestatteten Küche, drei Schlafzimmern einschließlich MAMAD, sowie funktionalen Bädern. Der Garten ermöglicht es Ihnen, eine Soccah zu empfangen, zu installieren oder einfach einen Platz außerhalb täglich genießen. Nur wenige Gehminuten von Mahane Yehuda Market, Central Bus Station, Tram und Knesset entfernt bietet es sofortigen Zugang zu allen Annehmlichkeiten und Hauptachsen. Sehr selten auf dem Markt, verfügbar für Langzeitmiete.

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