  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a louer en centre ville

Wohnquartier Appartement a louer en centre ville

Jerusalem, Israel
von
$1,787
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35023
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem Boutique-Gebäude (5/4) Ferienwohnung 2 Zimmer – 36 m2 4 m2 Balkon Helle, geräumige und voll möblierte Wohnung Ausrüstung: Schlafsofa, Wandschrank, Esstisch, Gasherd, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, 2 Einzelbetten Gebäude mit Aufzug von Shabbat Gebühren (vaad Köder): 240 / Monat Arnona: ca. 3.000

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Occasion a saisir appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$6,500
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$3,85M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a louer en centre ville
Jerusalem, Israel
von
$1,787
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Wohnviertel Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,65M
Majestic 5 Zimmer verwandelt in 4 in Ashdod "Mar", hochstehendes, hohes Stockwerk, Meerblick und "Gan Hair". Residence "Le Deauville", mit 4 Liften, gegenüber dem Theater und dem Rathaus, 5 Gehminuten vom Strand, 1 Minute von Cafés, Restaurants, Einkaufszentren, Transportmöglichkeiten! Die b…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$893,475
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Studio luxueux pour une personne
Wohnviertel Studio luxueux pour une personne
Wohnviertel Studio luxueux pour une personne
Wohnviertel Studio luxueux pour une personne
Wohnviertel Studio luxueux pour une personne
Jerusalem, Israel
von
$1,301
Luxuriöses Studio für eine Person 1 und ein halbes Zimmer 25 m2 1 Balkon Erste Etage Voll möbliert Renoviert Die Miete beinhaltet alle Gebühren (Arnona, Wasser, Strom und Internet) Außergewöhnliches Angebot schnell zu ergreifen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen