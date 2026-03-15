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Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Aschdod, Israel
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ID: 34958
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität, voll ausgestattete Badezimmer ausgestattet, Premium-Innentüren und System moderne elektrische kompatible smart home.

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Aschdod, Israel
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