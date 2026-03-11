  1. Realting.com
Wohnquartier Herbert samuel 34 projet aura

Chadera, Israel
von
$736,725
6
ID: 34917
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Im Projekt des renommierten Promotors AURA. Aura, Besitzer vieler Wohnungen in der Stadt Hadera. Alle Geschäfte und Restaurants befinden sich im Erdgeschoss! Soucca Typ Mirpeset von etwa 20 Metern mit herrlichem Meerblick! Nur 50 Meter vom Hauptbahnhof entfernt! Auf der 24. und letzten Etage! Geplante Lieferung: 01/03/2026. Gebühren der Agentur: 1,8%.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
