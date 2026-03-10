  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bord de mer

Wohnquartier Bord de mer

Aschkelon, Israel
von
$335,445
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34914
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Joyau à la Marina: 50m vom Strand entfernt!????? Entdecken Sie diese charmante gemütliche Wohnung im 3. Stock eines kleinen intimen Gebäudes (5 Etagen). Traumlage: 50 Meter vom Wasser entfernt. Komfort: Optimierter Raum mit Sonnenterrasse. Serenity: Mamad enthalten für totale Ruhe. Ein idealer Fuß-zu-Erde, um den Alltag des Meeres zu genießen.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$940,187
Wohnviertel Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalem, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$1,16M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$335,445
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
Gebäude und Wohnung von 4 neuen Zimmern. im 2. Stock sehr hell mit einer südwestlichen Ausrichtung. Impasse in der Nähe der Kikar Hamedina
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse near baka
Wohnviertel Penthouse near baka
Jerusalem, Israel
von
$2,98M
Proche Baka. Penthouse 206m2 +50m2 Terrasse, Fitnessraum, Höhle, asc-chabbat,Parkplatz. 9500000 sh. Livraison 3 ans
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,27M
BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten und Beth'Habad? Hier ist sie! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein exklusives, seltenes Produkt: - Ein geräumiges Haus von 5 Zimmern von 140 m2, auf einem Grundstück von 330 m2, - Ein gr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen