  Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Aschdod, Israel
von
$2,48M
;
7
ID: 34093
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

Das einzige neue Programm, das kein Trick ist! Eine Avantgarde-Architektur für diese Residenz gegenüber dem Meer in Ashdod: -8 Stockwerke nur -2 Aufzüge einschließlich eines Shabats - Luxuriöse Eingangshalle mit Concierge - In der Wohngegend von Dalet, mit Blick auf die Villen und mit Blick auf das Meer Vorteile: -3 Meter hoch unter Decke -Sol 80/80 -10 lineare Meter Küche - elektrische Rollen Duplex Penthouse mit privatem Pool

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
Wohnviertel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aschdod, Israel
von
$3,92M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Aschkelon, Israel
von
$658,350
Andere Komplexe
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$686,565
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex-Penthouse von 5 Zimmern von 150 m2, ✅ Sonnenterrasse von 50 m2, ✅ Auf der 8. und 9. Etage, ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer, ✅ Geräumiges Wohnzimmer, ✅ 3 Badezimmer un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Ausgezeichnete Wohnung mit offenem Blick, nur wenige Minuten von Gordon Beach - 3 Zimmer – 1 Schlafzimmer, 1 kleineres Zimmer und Wohnzimmer - 6. Stock mit Aufzug - Fläche: 60 m2 Wohnfläche + 8 m2 Terrasse - Neue Wohnung, dekoriert von einem Architekten - Fujitsu Zentrale Klimaanlage - Mamad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Nahalat Benyamin Street 116 zum Verkauf Exklusiv Neues Gebäude 2,5 Stück in 2 Stück umgewandelt 50m2 mit Balkon von 5m2 2. Stock Aufzug Preis : 2950.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
