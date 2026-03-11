  1. Realting.com
Wohnquartier Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalem, Israel
$1,12M
9
ID: 34399
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Herzog, 49

Über den Komplex

Français Français
Neu auf dem Markt! Zum Verkauf ausschließlich in der 49 Herzog Street, in der Nähe des charmanten Rehavia Bezirk, gegenüber dem renommierten Nayot Bezirk, auf der zukünftigen Straßenbahn. In einem Tama 38 Projekt der bekannten Firma Yated, mit Design-Eingangshalle und Aufzügen, bietet vollständige Zugänglichkeit zur Wohnung. Geräumige Wohnung von 4 Zimmern, 97 m2 im Cadastre (Tabou), mit zusätzlich eine große Terrasse von 12 m2. Wohnung geschmackvoll renoviert, gehobene Küche sehr verbessert, 3 Orientierungen, absolut ruhig in der gesamten Wohnung, sichere Zimmer (Mamad), Klimaanlage, viele Parkplätze in der Straße. In der Nähe des geräumigen Botanischen Gartens und der hohen Nachfrage Shtibleh von Katamon Hayeshana. Hinweis auf ernste und reaktive Käufer...

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
