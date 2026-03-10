  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Wohnquartier Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Jerusalem, Israel
von
$968,715
;
5
ID: 34839
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

Über den Komplex

Français Français
BUSINESS! Kiriat yovel limit Ramat Charet, neues Gebäude nach Tama 38, Lobby und Aufzug, am Fuß der zukünftigen Straßenbahn und zwei Minuten vom Einkaufszentrum "Malha". Penthouse 4 Zimmer 80m2 mit einer großen Terrasse von 80m2 Soucca: teilweise geschlossene Terrasse mit einer elektrischen Dachveranda, alle über einen Panoramablick auf Jerusalem!! Im Penthouse: moderne Küche investiert, Master-Suite mit Bad, 2. Badezimmer, zentrale Klimaanlage, 3 Orientierungen, sicheres Zimmer, große Keller und teilweise überdachte Parkplätze. ! Das Gebäude befindet sich im fortgeschrittenen Verfahren, um 50m2 Wohnfläche zum Penthouse hinzuzufügen!!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
