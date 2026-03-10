  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Maison arabe

Wohnquartier Maison arabe

Jerusalem, Israel
von
$15,68M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34858
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Authentisches arabisches Haus 720/1000 m2, viel Charakter, Garten, Terrasse, hohe Kuppeldecken, riesiges Land, herrlicher Dachblick, 8 private Parkplätze

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanja, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$749,265
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Naharija, Israel
von
$376,200
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$15,68M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$717,915
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Netanja, Israel
von
$627,000
Schöne 2 Zimmer ( 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Terrasse Soukka. West. Schöne Meerblick. Ideal für Bodenfüße oder Investitionen. Parkplatz und Keller. sofort verfügbar. Einschließlich Mamad
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen