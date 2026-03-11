  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,94M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34140
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo Alkabets, 9

Über den Komplex

Français Français
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stock Wohnzimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad) 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzugang Preis : 6.200.000 Schekel (Diese Auszeichnung beinhaltet nicht unsere Agenturkommission) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an, ohne zu warten

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
