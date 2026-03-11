  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
von
$924,825
;
6
ID: 34580
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaZionut, 22

Über den Komplex

Selten: Residence "Dimri" in der Stadt, Ashdod, Ferienwohnung 5 Zimmer mit Parkplatz, Klimaanlage. Zwei Aufzüge einschließlich eines der Shabbat.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

