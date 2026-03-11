  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Gan Yavne
  4. Wohnquartier Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Wohnquartier Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Yavne, Israel
von
$3,54M
;
20
ID: 34715
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Dorf
    Gan Yavne

Über den Komplex

Français Français
Villa zu verkaufen in Gan Yavne Auf einem Grundstück von 500 m2, Villa mit Schwimmbad 8 Meter von 4 Metern. Im Erdgeschoss Wohnzimmer Küche und mamad und im 1. Stock 4 Schlafzimmer 2 Badezimmer und eine Terrasse Außergewöhnliche Villa ein paar Minuten von Ashdod, nicht ernsthafte Enthaltung Bitte!

Standort auf der Karte

Gan Yavne, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
von
$3,54M
