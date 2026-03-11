  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$1,03M
;
5
ID: 34337
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yosef Nedava, 39

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf – super renovierte Wohnung von 5 Zimmern (105 m2 Netto) mit einer schönen Terrasse von 20 m2, im 2. Stock eines gut gepflegten Gebäudes, ohne Aufzug. Die Wohnung zeichnet sich durch ihre Helligkeit, seine Ruhe und seine perfekte Verteilung von Räumen aus: angenehmes Wohnzimmer, moderne Küche, Elternsuite und drei weitere komfortable Zimmer. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe von Schulen, Geschäften, Synagogen und der Francophone-Gemeinschaft, bietet es eine ideale Lebensqualität für eine Familie. ??? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jerusalem ?? Verfügbar innerhalb von 6 Monaten.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

