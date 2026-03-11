  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Wohnquartier A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Harish, Israel
von
$332,310
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34236
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: • 2 Zimmer 47,5 m2 ohne Balkon – ab 1 008 900 • 2 Zimmer von 47,5 m2 mit Balkon von 5,5 m2 – von 1 060 000 bis 1. Stock Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: • 7% bei Vertragsunterzeichnung • 18% nach Erhalt der Genehmigung in 1 Jahr • 75% bei Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Standort auf der Karte

Harish, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,17M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$332,310
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
In der dynamischen Nachbarschaft von Talpiot, im Herzen des Geschäftszentrums von Jerusalem, entdecken Sie moderne Büros von 180 m2, unterteilt in 7 unabhängige Arbeitsräume und einen großen Tagungsraum. Diese Zimmer befinden sich im 1. Stock mit Aufzug und verfügen über einen eigenen Balkon…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,82M
Tolles Potenzial. 124 m2 nach Arnona. Terrasse. Parkplatz Duplex 4,5 Stücke mit Mama Voller Meerblick atemberaubend
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Geräumige Wohnung in Ashdod zu verkaufen mit unglaublichem Meerblick Herrliche Residenz, 5 geräumige Zimmer mit herrlicher Terrasse mit Meerblick. 3,20 Meter hoch unter Decke, 3 WC, 2 Badezimmer. Nahe am Strand und alle Annehmlichkeiten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen