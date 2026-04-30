Wohnquartier Projet neuf a hadera le parc

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Mardochee Khayat bietet Ihnen, in einem neuen Projekt in einer der besten Viertel von Hadera zu leben.
Die Konstruktion mit architektonischem Design bietet Ihnen, in einem Komplex von zwei Gebäuden am Fuß einer kommerziellen Galerie zu leben, wo schöne Schilder anwesend sein werden.
Sie wollen in einer ruhigen Straße leben und direkt im Park ist dieses neue Projekt für Sie gemacht.
Es gibt mehrere Gründe, warum das Leben im Hadera Park attraktiv sein kann. Zunächst bietet der Park selbst eine schöne natürliche Umgebung, in der Sie sich entspannen, spazieren gehen und die Natur genießen können. Es kann sehr angenehm sein, in der Nähe eines so großen Grünraums zu leben.
Darüber hinaus ist das Gebiet Hadera Park in der Regel ruhig und friedlich, so dass es ein idealer Ort für Familien oder Menschen, um dem Trubel der Stadt zu entkommen.
In Bezug auf Annehmlichkeiten ist die Nachbarschaft oft gut ausgestattet mit Schulen, Geschäften und Dienstleistungen in der Nähe. So können Sie von einfachen Zugang zu allem, was Sie täglich benötigen profitieren.
Kurz gesagt, das Leben im Hadera Park Bezirk bietet eine angenehme natürliche Umgebung, eine ruhige Umgebung, Annehmlichkeiten in der Nähe und gute Zugänglichkeit zu anderen Bereichen Israel.
Nehmen Sie Ihr Auto und Sie werden bei
30 Minuten von Tel Aviv
30 Minuten von Haifa
10 Minuten vom Strand von Hadera
Projektmerkmale
Schöne Doppel-Lobby dekoriert von Architekten für maximale Privatsphäre der Eigentümer.
Ein Fitnessstudio, schöner hängender Garten
Drei Aufzüge inklusive chabbatic
Ein klarer Blick auf die ersten Etagen.
Projekt mit Bankgarantie
Dauer des Baus 3 Jahre
Baubeginn geplant für Dezember 2024
Jede Wohnung ist mit einem privaten Parkplatz und einem Keller verkauft
Hohe Standleistung
Merkmale der Wohnung
Boden im ganzen Haus 80x80
Zubereitung für Klimaanlage
Qualität Badezimmermöbel
Montageventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Mehrere Wohnungen zum Verkauf
3 Zimmer Oberfläche 83,5m2 + 7,2m2 Terrasse
4 Zimmer Oberfläche 106m2 +15,2 m2 Terrasse
5 Zimmer Oberfläche 127m2 + 25,8m2 Terrasse
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
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Freizeit
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