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Wohnquartier Projet neuf a hadera

Chadera, Israel
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ID: 34227
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Neues Programm in Hadera: eine strategische Lage zwischen Tel Aviv und Haifa. Sie suchen ein neues Projekt a hadera Eine neue und außergewöhnliche Adresse im Herzen der Stadt Mordecée Khayat lädt Sie ein, dieses großartige, neue Wohnprojekt im Stadtzentrum zu entdecken. Drei moderne Gebäude mit raffiniertem architektonischem Design werden über eine lebhafte Einkaufsgalerie steigen, die prestigeträchtige Zeichen begrüßt. Genießen Sie den Komfort einer ruhigen Straße, während Sie im Zentrum der Annehmlichkeiten: • Hadera Bahnhof in der Nähe, für direkten Zugang zu Tel Aviv und Haifa • Bus-Netzwerk leicht verbinden alle Israel • In der Nähe der Einkaufszentrum Canyon Mall Hof Hayam mit seinen Geschäften, Cafés und Restaurants • Nur 10 Minuten vom Strand entfernt 30 Minuten von Tel Aviv und 30 Minuten von Haifa mit dem Auto Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, luxuriös von einem Innenarchitekten dekoriert • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: September 2025 • Voraussichtliche Lieferung: Mai 2030 • Fördermöglichkeit 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung – ohne bedingte Indexierung • High-End-Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage Vorbereitung • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der Wohnung Typologien verfügbar: • 2 Zimmer: 55 m2 + 10 m2 Terrasse • 3 Zimmer: 75 m2 + 12 m2 Terrasse • 4 Zimmer : 105 m2 + 10 m2 Terrasse • 5 Zimmer : 123 m2 + Terrassen von 10 m2 + 6 m2

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