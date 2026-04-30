  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam residentiel tres haut de gamme

Wohnquartier Bat yam residentiel tres haut de gamme

Bat Yam, Israel
von
$3,38M
21.04.26
$3,38M
14.04.26
$1,11M
13.04.26
$1,10M
11.04.26
$1,11M
10.04.26
$1,10M
09.04.26
$1,09M
08.04.26
$1,08M
07.04.26
$1,07M
03.04.26
$1,08M
02.04.26
$1,08M
01.04.26
$1,07M
31.03.26
$1,06M
30.03.26
$1,07M
10.03.26
$1,06M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34219
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Ende 2029 Reichweite: ca. 700–800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ? Schwimmbad ? Sporthalle ? Spa & Wellness ? Dachausbau ? rund um die Uhr ? Konzession ? Wohnraum ? Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% im Bau • 39% bei Schlüssellieferung Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel 052-336-21-21

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Bat Yam, Israel
von
$564,160
Wohnviertel Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Chadera, Israel
von
$1,79M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel Bat yam residentiel tres haut de gamme
Bat Yam, Israel
von
$2,30M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam residentiel tres haut de gamme
Bat Yam, Israel
von
$3,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,43M
Zum Verkauf – Tour Meier, Tel-Aviv Entdecken Sie eine außergewöhnliche Wohnung in der renommierten Tour Meir, Symbol des Luxus im Herzen von Tel Aviv. Eine unvergleichliche Wohnumgebung mit Komfort, Eleganz und High-End-Services. Hauptmerkmale: Fläche: 148 m2 + 12 m2 Terrasse Boden 30 – …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Alle anzeigen Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$3,08M
In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige, helle und schöne Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$619,920
neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen