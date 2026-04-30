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Wohnquartier Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera

Chadera, Israel
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ID: 35268
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNasi, 73

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BZH Im Herzen der Stadt Hadera, hervorragendes und seltenes Produkt! In der Nähe aller Annehmlichkeiten, hell, angenehm, luxuriös, koschere Küche, Klimaanlage, Terrasse, Aufzug, Keller, Parkplatz!

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Chadera, Israel
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