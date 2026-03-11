  1. Realting.com
Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
$1,22M
5
ID: 34709
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

Über den Komplex

Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität, voll ausgestattete Badezimmer ausgestattet, Premium-Innentüren und System moderne elektrische kompatible smart home.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Dieses Apartment befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Pinsker Street, nur wenige Schritte vom Strand, Einkaufszentren, Restaurants und alles, was die Stadt zu bieten hat. - 81 m2 netto _ 2 Schlafzimmer _ 2 Badezimmer – Sonnenterrasse von 7 m2 – 4. Obergeschoss – Dreifache Exposition…
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Heute eine Wohnung von 3,5 Zimmern befindet sich im 1. Stock. In 4 bis 5 Jahren wird das Gebäude zerstört und wieder aufgebaut werden Sie profitieren von 30 m2 zusätzliche .d ein Stockwerk erhöht von einer Terrasse von 12 m2 von einem Parkplatz und einem Keller. eine reale Gelegenheit des Mehrwerts
