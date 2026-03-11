  1. Realting.com
Wohnquartier Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Bat Yam, Israel
von
$1,26M
;
6
ID: 34416
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

Über den Komplex

Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Professionalität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Service. Jedes Detail ist entworfen, um ein besseres Leben zu gewährleisten – sicherer, gesünder und angenehmer – mit Begleitung von Design zu Schlüssellieferung. 2 Gebäude mit 13 Etagen 134 Apartments 5 Ebenen von Parkplätzen und Kellern 2 Kindergärten Gemeinsame öffentliche Räume zur Förderung des Gemeinschaftslebens für Bewohner Aufzugsdesign Hadar Planung und Umsetzung Gebäude nach grünem Baustandard (5281) – 3 Sterne Beeindruckendes Außendesign mit moderner Architektur Meerblick von hohen Etagen Grüner Raum unter Gebäuden Nur 10 Autominuten vom Meer Linie 20 2 Tempobusse Nahe U-Bahn-Linie Fahrradweg am Fuße des Gebäudes

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

