  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Investi et rare en centre ville

Wohnquartier Investi et rare en centre ville

Ra’anana, Israel
von
$906,015
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34169
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Levi Eshkol, 20

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr helle 3 Zimmer im Zentrum von Raanana, mit Terrasse von 15 m2, schöne Küche, Parkplatz und Abstellraum. Ein seltenes Produkt an dieser Stelle, ideal für eine Investition. Eine gute Investition, um schnell zu sehen.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Un 3 pieces quartier afridar recent
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanja, Israel
von
$642,675
Wohnviertel Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Chadera, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Investi et rare en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$906,015
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,53M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Pent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Alle anzeigen Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$721,050
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen