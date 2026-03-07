  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Wohnquartier Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34018
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kosowski, 58

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu im Verkauf ausschließlich Kosovsky Street 58 Erste Linie zum Yarkon Park! Eine schöne 4-Zimmer-Wohnung, hell und umgeben von Grün in einer außergewöhnlichen Weise. Renoviert mit hochwertigen Materialien von einem Architekten! 87 m2 Wohnfläche + 16 m2 luxuriöser Balkon 1. Stock Gebäude mit Aufzug (Gesamtzugänglichkeit) Straße Seite Master Schlafzimmer + mamad + Kinderzimmer Standard- und überdachte Parkplätze Gebäude 1999

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$545,490
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,54M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Netanja, Israel
von
$613,206
Kleine Wohnung von 3 Zimmern im 6. Stock sehr hell. Renovieren vor zwei Jahren. 1/4 h zu Füßen des Meeres Verfolgung. Aufzug. Miklat im Gebäude. Viel Charme
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Im Stadtzentrum, auf der Seite der großen Synagogen, , in der Nähe der Mamilla und der David Zitadelle HOTEL 7 Gehminuten , in einem schönen Luxus-Gebäude mit Wache 24/24, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz ( israelische Oberfläche 52 m2) seh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen