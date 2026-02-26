  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Penthouse kfar david jerusalem

Wohnquartier Penthouse kfar david jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$9,41M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33955
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Yismach Melech Street, in Kfar David, kostspielige Penthouse badete im Licht. Immense Wohnzimmer, 250 m2 Terrasse mit einem einfach spektakulären Blick auf die Altstadt und ihre Rampen. Großes Esszimmer, moderne offene Küche, 3 Suiten. Smart House, 2 private Parkplätze und Keller.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$5,02M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,41M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Verpassen Sie es nicht! Wohnung 2 Zimmer mit Terrasse zum Verkauf in Tel Aviv. 2 Schritte vom Rotschild Boulevard. ist nah an allem im Herzen von Tel aviv. Ideal für einen Fuß an Land. neue Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Ausgezeichnete Wohnung mit offenem Blick, nur wenige Minuten von Gordon Beach - 3 Zimmer – 1 Schlafzimmer, 1 kleineres Zimmer und Wohnzimmer - 6. Stock mit Aufzug - Fläche: 60 m2 Wohnfläche + 8 m2 Terrasse - Neue Wohnung, dekoriert von einem Architekten - Fujitsu Zentrale Klimaanlage - Mamad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen