  Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerusalem, Israel
von
$909,150
;
4
ID: 33942
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Zweite und letzte Etage (und die Hälfte) Vier Richtlinien Große Elternsuite Balkon von 8 m2 + Balkon auf dem Dach von 20 m2 (auch unter einer Soucca) Blick auf Ein Kerem Datenschutz In der Nähe einer Synagoge, Kindergärten, Bushaltestellen, Geschäfte und andere Annehmlichkeiten. Baugenehmigungen erteilt: Die Wohnung wird zusätzlich 40 m2 haben!

Jerusalem, Israel
Wohnquartier Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalem, Israel
von
$909,150
