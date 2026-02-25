  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Wohnquartier Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalem, Israel
von
$1,12M
;
9
ID: 33923
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neu auf dem Markt! Zum Verkauf ausschließlich in der 49 Herzog Street, in der Nähe des charmanten Rehavia Bezirk, gegenüber dem renommierten Nayot Bezirk, auf der zukünftigen Straßenbahn. In einem Tama 38 Projekt der bekannten Firma Yated, mit Design-Eingangshalle und Aufzügen, bietet vollständige Zugänglichkeit zur Wohnung. Geräumige Wohnung von 4 Zimmern, 97 m2 im Cadastre (Tabou), mit zusätzlich eine große Terrasse von 12 m2. Wohnung geschmackvoll renoviert, gehobene Küche sehr verbessert, 3 Orientierungen, absolut ruhig in der gesamten Wohnung, sichere Zimmer (Mamad), Klimaanlage, viele Parkplätze in der Straße. In der Nähe des geräumigen Botanischen Gartens und der hohen Nachfrage Shtibleh von Katamon Hayeshana. Hinweis auf ernste und reaktive Käufer...

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

