  2. Israel
  3. Jerusalem
Wohnquartier Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
$1,646
Wohnquartier Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
1
ID: 33425
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Für eine langfristige Vermietung in Arnona, Jerusalem, bietet diese charmante voll möblierte 2,5-Zimmer-Wohnung eine komfortable und ruhige Wohnumgebung in einem der gefragtesten Wohngegenden der Stadt. Eine Oberfläche von ca. 50 m2, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf eine kleine Terrasse, ein schönes Schlafzimmer und ein zusätzliches Zimmer ideal als Büro oder extra Schlafzimmer. Das Apartment befindet sich im 2. Stock ohne Aufzug (25 Schritte) und genießt eine hervorragende Helligkeit, eine ruhige Umgebung und einen Parkplatz im Gebäude. In der Nähe von Schulen, Transport und dem Einkaufszentrum Tsomet Habankim ist es ideal für eine einzelne Person oder ein Paar, das nach einer Wohnung sucht, die in Jerusalem lebt. Sofort verfügbar. Miete: 5,250 / Monat.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,646
