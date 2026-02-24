  1. Realting.com
  Wohnquartier Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Wohnquartier Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Chadera, Israel
von
$730,455
;
10
ID: 33912
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui bietet exklusiv eine hervorragende 5-Zimmer-Wohnung, ruhig und hell in einem schönen Steinhaus! Eigenschaften: - Eine große renovierte Wohnung von 5 Zimmern von 120 m2, - Schöne Küche, - Komfortables Wohnzimmer mit schönem Buchtfenster, - Sonnenterrasse von 12 m2 südöstlich, - Parental-Suite, 3 weitere Zimmer mit einem gesicherten, - Ja. Insgesamt 2 Badezimmer, 2 Toiletten, - Ja. Im vierten Stock, ruhig im Innenhof, - 2 Aufzüge, - Gas-Wasser-Heizanlage, - Niedrige Lasten! - Parkplatz. Luxus-Gebäude, raffiniert, gepflegt, in der Nähe des neuen Sportkomplexes Holmes, Einkaufszentrum, Ecopark und Straßen 6 und 9. Nur wenige Gehminuten von Einkaufszentren, Schulen, Kindergärten und Eco Park entfernt. Ausgezeichnetes Wohnprojekt oder Mietinvestition! Ein unglaublicher Preis! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit


Wohnquartier Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Chadera, Israel
von
$730,455
Realting.com
