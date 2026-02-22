  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Mini penthouse magnifique

Wohnquartier Mini penthouse magnifique

Jerusalem, Israel
von
$1,41M
;
Wohnquartier Mini penthouse magnifique
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33469
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten Blick und baden die Wohnung mit natürlichem Licht. Die Master Suite verfügt über ein eigenes Bad und jedes Detail der Wohnung wurde entworfen, um eine einzigartige Lebensqualität zu bieten. Das Anwesen befindet sich in einem modernen und gehobenen Gebäude, mit sehr hohen Standflächen, umfasst auch 2 private Parkplätze und einen angrenzenden Keller. Eine seltene gute, eine Gelegenheit, nicht zu vergessen, um Komfort, Eleganz und die Ausnahme zu leben.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Wohnviertel Special investisseur
Naharija, Israel
von
$311,933
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$438,900
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
neue Wohnung 3 p schöne Aussicht degagee. auf den Gärten Terrasse von 25 m2. Sukka. Süden und Westen. 2 Parkplätze in einem Keller. die Wohnung wird bis Juli 2026 bei 6200 sh/monat gemietet
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$736,725
In einer kürzlichen Residenz im Bezirk Kiryat Yovel entdecken Sie eine hervorragende 2-Zimmer-Wohnung, modern, hell und perfekt gepflegt. Das Hotel liegt im 11. Stock eines Gebäudes, das 2023 mit Aufzug von Shabbat gebaut wurde, bietet eine Fläche von 50 m2 erweitert durch einen Balkon von 4…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen