  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Maison a vendre a jerusalem talbye

Wohnquartier Maison a vendre a jerusalem talbye

Jerusalem, Israel
$14,42M
9
ID: 33694
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Individuelles Haus im Herzen von Jerusalem, in einer sehr prestigeträchtigen Gegend gelegen 9 Stück 4 Badezimmer 5 Toiletten 517 m2 Safe (Mamad) und Lagerung 310 m2 Garten Hohe Deckenhöhen Geräumig und hell

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel A la city appartement 4 chambres
Aschkelon, Israel
von
$551,760
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$783,750
Wohnquartier Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Israel
von
$14,42M
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$846,450
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, kein Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Wohnviertel Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Wohnviertel Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Naharija, Israel
von
$583,110
Schöne 4-Zimmer-Wohnung, neu, hell und geräumig. Gebiet 110 m2, es umfasst Terrasse 14m2, einen Keller, Parkplatz und einen Aufzug. Mit herrlichem Meerblick liegt es im 2. Stock eines 8-stöckigen Gebäudes, in der neuen Wohnumgebung von Akhziv
Wohnviertel Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$749,265
Nur wenige Schritte von Kikar Haatzmaout und den Stränden von Netanya, in einem kürzlich renovierten Gebäude, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung im 3. Stock auf 8 mit Aufzug. Großes helles Wohnzimmer mit moderner offener Küche, drei Ausstellungen (Süd, Nord, West) gewährleisten natü…
